Мужчина и женщина пострадали в ДТП на брянской трассе

2025, 10 ноября 11:41 Происшествия
Мужчина и женщина пострадали в ДТП на брянской трассе в Жирятинском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

Утром 9 ноября на 3-м километре автомобильной дороги «Жирятино — Тарасово» в Жирятинском районе произошла авария. 44-летний мужчина за рулём автомобиля GEELY ATLAS PRO при повороте налево не пропустил OPEL ASTRA. 47-летний водитель после столкновения потерял управление. Иномарка съехала в кювет.

Водитель и 50-летняя пассажирка OPEL получили травмы. Их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

