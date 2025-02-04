Мужчина погиб на пожаре в брянской деревне

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в деревне Климовского района. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне ночью в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Климовском районе. В деревне Ясеновка на улице Первомайская загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли два пожарных расчёта. Они оперативно потушили огонь.

На пожаре погиб мужчина. Причину происшествия выясняют следователи.