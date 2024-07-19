Мужчина погиб на пожаре в Унечском районе

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 19 июля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Унечском районе. В посёлке Павловка на улице Первомайская загорелся жилой дом.

На вызов прибыли спасатели на трёх автоцистернах. Они боролись с огнём несколько часов.

На пожаре погиб пожилой мужчина. Причину происшествия установят эксперты.