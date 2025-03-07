Мужчина погиб в аварии на брянской трассе

Мужчина погиб при столкновении микроавтобуса и фуры на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На на 102 км федеральной трассе «Орел – Брянск – Смоленск» произошла авария. Ранним утром 7 марта 37-летний водитель за рулём автомобиля Iveco Daily выехал на правую обочину. Микроавтобус врезался в стоящий грузовик MAN с полуприцепом.

Водители в аварии не пострадали. 51-летний пассажир автомобиля Iveco Daily погиб на месте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.