Мужчина погиб в аварии на трассе в Выгоничском районе

Пожилой мужчина погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне ранним утром в Выгоничском районе на 15-м км региональной автомобильной дороги «Брянск–Новозыбков» — Жирятино произошла авария. 46-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21124». Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

63-летний пассажир получил смертельные травмы. Он умер до приезда скорой помощи. Водителя с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Оба не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Инспекторы составили на водителя два административных материала. Правоохранители проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.