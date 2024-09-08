Мужчина погиб в аварии в Дятьково

Мужчина погиб в аварии с нетрезвой автомобилисткой в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Дятьково накануне произошло смертельное ДТП. 53-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля KIA SOUL. Легковушка съехала на обочину и врезалась дерево.

40-летний пассажир умер на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда медиков. Он ехал на переднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель с сочетанной травмой попала в больницу. Также женщина оказалась пьяна.

Полиция по факту аварии проводит проверку.