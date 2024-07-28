Мужчина погиб в ДТП в Стародубе
Мужчина получил смертельные травмы, вылетев из автомобиля в Стародубе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Ленина города Стародуба. 62-летний водитель за рулём Volkswagen Passat выезжал со второстепенной дороги на перекресток, не пропустив Mitsubishi Lancer. 41-летний водитель ехал по главной дороге. После столкновения Mitsubishi съехал в кювет. 42-летнего пассажира, который сидел сзади и был не пристегнут ремнем безопасности, выбросило из салона через разорванную заднюю левую дверь. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он и умер.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
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