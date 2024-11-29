29-летний мужчина пострадал при столкновении двух машин в Климово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В районе дома №1 по улице 8 Марта в посёлке Климово произошла авария. 29-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2109». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Renault Kaptur.

Водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2109» с переломами попал в больницу. Инспекторы составили на мужчину административный материал.

Полиция проводит проверку по факту аварии.