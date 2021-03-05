На Брянщине погорел на взятке лесничий

СУ СКР инкриминирует получение особо крупной взятки лесничему из Карачесвского района.

В Карачевском районе стал фигурантом дела об особо крупной взятки местный лесничий.

По версии следствия, обвиняемый в течение года получал от третьих лиц деньги за предоставление беспрепятственного доступа к лесным ресурсам на ввереном ему участке.

Как сообщает СУ СКР по Брянской области, полученная им сумма неправомерного обогащения оценивается в 255 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УБЭПиПК регионального УМВД.

На время следствия обвиняемый находится под домашним арестом.