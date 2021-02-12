На Брянщине заработал оперштаб по борьбе с последствиями снежной стихии

Сообщить о происшествиях, вызванных снегопадом, брянцы смогут, позвонив на горячую линию.

Власти Брянской области создали отдельный оперативный штаб по координации работы оперативных и коммунальных служб во время снегопада и сильных морозов и ликвидации последствий разгула стихии. Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распростанением коронавируса на Брянщине, аналогичные штабы рекомендовано создать и главам муниципальных образований на местах.

В регионе также заработала горячая линия, на которую брянцы могут сообщить о происществиях, вызванных обильными снегопадами, гололедом и другими экстремальными погодными явлениями. Для этого им надо позвонить по телефону в Брянске: (4832) 64-47-10. Или на единый номер 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Брянской области и официальном интернет-портале правовой информации. Контроль за исполнением распоряжения возложен на зама губернатора Брянской области Сергея Тимошенко.