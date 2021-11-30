На Московском проспекте Брянска рухнул светофор (ВИДЕО)

Московская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 29 ноября по 1 декабря. На всех столичных вокзалах размещены печатные просветительские материалы, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания. Информационные видеоролики соответствующей тематики транслируются во всех электропоездах «Ласточка», следующих по региональным маршрутам, а также по маршруту международного

Более 180 контрейлеров отправлено со станций МЖД с начала года Более 180 контрейлеров в составе контейнерных поездов отправлено со станций Московской железной дороги с начала 2021 года. Таким способом грузы доставлены в Приморский край, Новосибирск и Калининградскую область. — Эта услуга, апробированная на столичной магистрали в мае 2020 года, доказала свою востребованность. Если в прошлом году было отправлено 4 полуприцепа на контрейлерных платформах со станций

На татами — юные каратисты Соревнования по каратэ имени Героя Советского Союза Григория Бояринова прошли в областном центре и собрали около 200 спортсменов из разных регионов России. На татами во Дворце спорта «Юбилейный» вышли каратисты от 8 до 18 лет. За 12 лет существования Кубок имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, стал знаковым не только для Смоленщины, но

От двора к двору Как в регионе проходит благоустройство общественных территорий. Год от года на карте Смоленщины появляется всё больше благоустроенных дворов, парков и скверов. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», и в этом активное участие принимают сами смоляне. Граждане выбирают те объекты, которые, на их взгляд, требуют первоочередной реконструкции, и вносят предложения по ремонту

Перезимуем без гриппа Тема вакцинации остаётся одной из актуальнейших на сегодняшний день. Речь идёт не только о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но и об иммунизации против гриппа. Не секрет, что этот вирус всё активнее атакует граждан именно с наступлением холодов. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все, кто перенёс COVID-19, являются «новой группой риска по