На пожаре в Большом Полпино пострадали люди

Люди пострадали при пожаре в жилом доме в Большом Полпино. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Возгорание в Володарском районе Брянска произошло вечером 9 ноября. В населённом пункте Большое Полпино на улице Молокова загорелся частный жилой дом. Три пожарных расчёта боролись с огнём около часа.

На пожаре пострадали люди. Причины возгорания выяснят эксперты.