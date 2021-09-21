На улице Бурова в Брянске столкнулись две машины

Пострадал один из водителей.

Один человек пострадал в результате аварии в Бежицком районе Брянска. ДТП произошло 20 сентября около 13.50 на улице Бурова.

34-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь от улицы Ульянова в сторону улицы Речной, врезался в попутный Nissan Almera, 26-летний водитель которого остановился для поворота налево.

У водителя Nissan диагностировали ушибленную рану лобной кости и ушиб грудной клетки.