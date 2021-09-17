На Воровского в Брянске автомобилистка сбила пенсионерку-нарушительницу

При проверке водителя с использованием системы «Паутина» полицейские выявили пять нарушений правил применения ремней безопасности. На нее составили административные материалы.

Автомобилистка начинала разворот в сторону улицы Академика Королева. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки и ушиб левого голеностопного сустава.

16 сентября – День образования линейного отдела МВД России на станции Смоленск 16 сентября 1937 года в составе Управления госбезопасности УНКВД по Смоленской области образуется Дорожное отделение милиции на станции Смоленск. Первым его начальником назначен Андрей Яковлевич Воробьёв. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сёл страны от гитлеровских оккупантов.

Клубная жизнь для тех, кому за… В Смоленской области продолжается работа по созданию «Клубов золотого возраста», которые предназначены для общения и культурного досуга ветеранов и пожилых людей. Согласно планам до конца года в регионе распахнут свои двери ещё 13 Клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске. Помещения для

Не время грипповать! В Смоленской области набирает обороты прививочная кампания против COVID – десятки тысяч смолян сделали прививку, защитив себя и своих близких. С 1 сентября в регионе стартовала ещё одна прививочная кампания – против гриппа. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. По словам губернатора, на данный момент в регион поступило свыше 157

В тёплой обстановке Как в регионе готовятся к зиме? В Смоленске в рамках большого межведомственного совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского, обсудили ход подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону. В обсуждении участвовали начальники профильных департаментов и подведомственных структур, главы районов, представители ресурсоснабжающих организаций. Как подчеркнул Алексей Островский, за последние годы была проведена

Переезд 320 км в городе Сафоново Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 25 и 27 сентября на время ремонтных работ 25 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 16:00 до 12:00 ночи для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сафоново – Милохово, направленных на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для