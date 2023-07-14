22-летнего начальника салона в связи в Новозыбкове обвиняют в хищении телефон. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Новозыбкове полицейские выявили факт нарушения закона начальником офиса салона связи. Стражи правопорядка выяснили, что 22-летний мужчина похитил из салона телефон стоимостью 32 990 рублей. Пустую коробку он оставил в торговой точке, а смартфон сдал в ломбард.

Молодой человек возместил причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело.