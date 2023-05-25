Начинающая автомобилистка повредила ногу на брянской трассе

Дорожные знаки

Какие транспортные артерии региона отремонтируют в 2023 году? Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман? Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по