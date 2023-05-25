Начинающая автомобилистка повредила ногу на брянской трассе
Начинающая автомобилистка повредила ногу на трассе в ДТП с автобусом в Брянском районе, сообщили в региональном ГИБДД.
На 8 км автодороги «Брянск-Сельцо» в Брянском районе произошла авария. Начинающая 33-летняя женщина-водитель за рулём «ВАЗ-21053» при повороте направо не справилась с управлением. Легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус «ПАЗ». Автомобилистку госпитализировали с вывихом ноги.
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