Нелегальную жидкость для электронных сигарет изъяли брянские таможенники

Нелегальную жидкость для электронных сигарет изъяли из магазина в Брянске таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нелегальную продукцию обнаружили таможенники в вейп-шопе Брянска. При осмотре торговой точки сотрудники ведомства обнаружили электронные системы доставки никотина и жидкости к ним. Продукция была не зарегистрирована в системе «Честный знак».

«В торговой точке, где проходила проверка, на части товара отсутствовала маркировка, а продавец не смог предоставить документов, которые могли бы гарантировать качество и безопасность продукции для конечного потребителя», – уточнил исполняющий обязанности заместителя начальника Брянской таможни Павел Харитонов

Более тысячи единиц немаркированного товара изъяли стражи порядка. Материалы проверки таможенники передали в Брянскую транспортную прокуратуру для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении. За продажу товаров без маркировки предпринимателю грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.