Нетрезвый мужчина на мопеде попал в аварию в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

В посёлке Василевка Погарского района на улице Пролетарской произошло ДТП. 55-летний водитель не справился с управлением мопеда Alpha. Транспорт съехал в кювет и перевернулся.

Водитель с травмами попал в больницу. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Полиция проводит проверку по факту аварии.