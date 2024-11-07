Нетрезвый водитель за рулём иномарки врезался в дом в Навле. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Филиппа Стрельца в Навле. 29-летний водитель не справился с управлением автомобиля XCITE–Сross7 при въезде на перекресток. Иномарка врезалась в жилой дом на улице Навлинской. Водитель и 48-летняя пассажирка получили травмы.

Инспекторам автомобилист рассказал, что из-за инвалидности перепутал педаль тормоза и газа. Оказалось, что у мужчине не имеет права управления транспортными средствами. А освидетельствования подвердило, что он был пьян.

По факту аварии полиция проводит проверку.