Обвиняемого в покушении на убийство женщины брянца ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Приговор выслушает 58-летний житель села Гринево.

По версии следствия, вечером 5 июня пьяный мужчина в своем доме поссорился с 55-летней сожительницей. Он несколько раз ударил женщину по лицу и голове, а затем облил её бензином и поджёг. Женщина получила термические ожоги 25% тела и ожог верхних дыхательных путей. Она осталась жива благодаря помощи врачей.

Обвиняемый пояснил, что решил так проучить и напугать женщину.