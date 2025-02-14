Обвиняемую в выращивании и сбыте наркотиков ждёт суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о сбыте наркотиков и легализации полученных преступным путём денег. В преступлении обвиняют 34-летнюю жительницу Почепского района.

По версии следствия, с января по июль 2024 года обвиняемая вместе с сожителем и знакомыми в специально оборудованном помещении в доме выращивала коноплю.На интернет-платформе создала онлайн- магазин для продажи наркотиков с возможностью анонимных заказов. После получения оплаты женщина делала «закладки» с марихуаной в малолюдных местах в Брянске. Более 1,5 млн рублей полученных денег фигурантка легализовала, конвертируя криптовалюту в российские рубли.

На автомобиль, используемый для преступной деятельности, судом наложен арест.

В отношении соучастников пресечения уголовное дело выделено в отдельное производство.