Обвиняемый в убийстве сторожа пилорамы брянец выслушал приговор

55-летний житель Дятьковского района, обвиняемый в причинение смертельных травм сторожу пилорамы получил девять лет колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм сторожу на пилораме. Приговор выслушал 55-летний житель Дятьковского района.

В ночь с 11 на 12 сентября 2024 года фигурант распивал алкоголь вместе со сторожем пилорамы в городе Дятьково. Между мужчинами произошёл конфликт. Обвиняемый стал избивать оппонента ногами и руками. 48-летний потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.

Осужденный признал себя виновным, пояснив, что убивать знакомого не хотел. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.