Очередной беспилотник сбили над Брянщиной утром
Очередной беспилотник уничтожила система ПВО над Брянщиной утром. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Военнослужащие Минобороны РФ утром 22 августа пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Воздушную границу региона нарушил беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Систмеа противоовздушной обороны уничтожила беспилотник.
Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – подчеркнул Александр Богомаз.
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