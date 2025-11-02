Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Выгоничском районе

пострадали при столкновении двух автомобилей в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 1 ноября на 42-м км автомобильной дороги федерального значения «Брянск — Новозыбков граница с республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла страшная авария. 18-летний парень за рулём автомобиля «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу и и врезался в «ВАЗ-2114».

45-летний водитель второй легковушка погиб на месте до приезда скорой. Ещё четверо участников аварии с травмами попали в больницу.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.