Ограбивших прохожего троих брянцев ждёт суд

Троих молодых брянцев, избивших и ограбивших прохожего, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о разбойном нападении. Приговор выслушают трое жителей областного центра.
По версии правоохранителей, инцидент произошел ночью около развлекательного заведения в Бежицком районе. Нетрезвый потерпевший искал компанию, чтобы продолжить веселье. Его назойливость не понравилась троим молодым людям. Они отвели жертву за развлекательный комплекс и избили. Нападавшие сломали потерпевшему нос, отобрали у него телефон стоимостью 113 тысяч рублей и часы за 30 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали оперативники уголовного розыска. Телефон злоумышленник продали. Гаджет полицейским удалось изъять. Стоимость часов потерпевшему задержанные возместили.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Разбой».
17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного