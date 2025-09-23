Ограбивших прохожего троих брянцев ждёт суд

Троих молодых брянцев, избивших и ограбивших прохожего, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о разбойном нападении. Приговор выслушают трое жителей областного центра.

По версии правоохранителей, инцидент произошел ночью около развлекательного заведения в Бежицком районе. Нетрезвый потерпевший искал компанию, чтобы продолжить веселье. Его назойливость не понравилась троим молодым людям. Они отвели жертву за развлекательный комплекс и избили. Нападавшие сломали потерпевшему нос, отобрали у него телефон стоимостью 113 тысяч рублей и часы за 30 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали оперативники уголовного розыска. Телефон злоумышленник продали. Гаджет полицейским удалось изъять. Стоимость часов потерпевшему задержанные возместили.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Разбой».