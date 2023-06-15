Около двух млн рублей потеряли трое брянцев на быстром заработке после общения с мошенниками. Об этом сообщили в региональном УМВД.

31-летний житель Клинцовского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Пообщавшись якобы с сотрудником крупной организации, мужчина решил заняться инвестициями и перевёл 1 300 000 рублей на указанные собеседникам счета. После этого эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попали 35-летний житель Советского района и 31-летняя жительница Фокинского района Брянска. Желая быстро заработать, они лишились 250 000 и 216 000 рублей.