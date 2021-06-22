Олесю Сивакову допросили о полицейском, устроившем погром на парковке в Брянске

Скандальная автомобилистка стала очевидицей ДТП.

Полиция допросила владелицу салона красоты Олесю Сивакову по делу о погроме на парковке в Советском районе Брянска, устроенным пряным правоохранителем. Об этом Сивакова рассказала на своей странице в Instagram.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 июня у дома № 41 по улице Горбатова. Пьяный 30-летний страж порядка разбил три машины: Audi A5, Volkswagen и Chrysler.

«Мы вышли покурить с администратором около салона и просто не поверили своим глазам. На противоположной стороне едет машина, и такие удары, знаете, тук-тук, раз, два, три… А мы оперативно среагировали… Он, короче, такой, очканул, когда я подошла… Я реально думала вначале, мало ли, может у человека с сердцем плохо стало. Только в таком состоянии, допустим, можно оправдать», – поведала Олеся Сивакова полицейским.

По ее словам, из Ford Focus вышел «бодренький пассажир» и поинтересовался, не она ли является владелицей одной из разбитых машин.

«Пассажир слился… И затем этот выходит переходить дорогу и убегает тоже… По тапкам… Покинул происшествия место… Он сначала вышел посмотреть вокруг, чего такое наделал», – также рассказала Сивакова, отметив, что и водитель, и пассажир были «в полном неадеквате».

В УМВД пообещали уволить нарушителя из органов и привлечь его руководителя к ответственности.

Сама Олеся Сивакова несколько лет назад была фигуранткой уголовного дела о смертельном ДТП на Московском проспекте Брянска. После оправдания она добилась компенсации морального вреда за нахождение в СИЗО в размере 10 миллионов рублей.