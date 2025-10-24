Организатора интернет-магазина по продаже наркотиков ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков и сильнодействующих веществ. В преступлении обвинили 30-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант вместе со знакомым создал интернет-магазин. Через него они продавали синтетические наркотики и сильнодействующие вещества. Реализовывали наркотические средства они с помощью «закладок».

К концу месяца незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 1,2 килограммов наркотического средства и свыше 4,6 грамма сильнодействующего вещества.

Дело в отношении соучастника выделены в отдельное производство.