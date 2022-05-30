Организаторов азартных игр осудили в Брянске

Четыре из 23-х участников отправятся в колонию.

Володарский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об организации азартных игр в отношении 23 жителей областного центра. С февраля 2019 года по март 2020 года участники группы организовали игровые салоны в Бежицком, Володарском и Советском районах.

Два организатора и два ранее судимых участника получили от двух до двух с половиной лет колоний со штрафом от 200 до 700 тысяч рублей. Остальных приговорили к условным срокам. Игровое оборудование и деньги, обнаруженные в салонах, конфисковали.

Приговор не вступил в законную силу.