Орловчанина брянский суд отправил в колонию за 32 кражи товаров из магазинов

Орловчанина брянский суд отправил на два года в колонию за 32 кражи товаров из магазинов на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о серии краж из магазинов. Приговор выслушал 35-летний житель Орловской области.

Мужчина с июня по сентябрь 2024 года совершил 32 кражи из сетевых магазинов в областном центре. Он похитил продукты и средства бытовой химии на более чем 300 тысяч рублей. Похищенное он продал.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.