Пассажир погиб в аварии на трассе в Унечском районе

24-летний пассажир погиб в аварии с пьяным водителем на трассе в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 102 километре автодороги «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе. 26-летний водитель за рулём «ВАЗ» выехал на встречную полосу для обгона в запрещенном месте. Автомобилист не справился с управлением. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

24-летний пассажир умер на месте от полученных травм.

Инспекторы выяснили, что водитель не имеет права управления автомобилем. Также он оказался пьян.