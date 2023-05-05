Пассажир погиб в аварии в Навлинском районе

57-летний пассажир погиб в ДТП в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 4 км автодороги «Украина-Приволье» в Навлинском районе. 68-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Transporter. Микроавтобус съехал на обочину и врезался в дерево.

57-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель рассказал стражам порядка, что тот попросил экстренно отвезти его в больницу. Причину смерти пассажира выясняют эксперты.

Водитель же отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.