Пассажир погиб в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранним утром 30 апреля на 1-м километре автомобильной дороги Р-120 «Обход города Брянск» произошла авария. 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля LADA Priora. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

35-летний пассажир легковушки погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель с травмами попал в больницу. По предварительной версии молодой человек заснул за рулём.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.