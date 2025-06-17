Пассажир пострадал в ДТП с пьяным водителем на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне в Климовском районе на 47-м километре автомобильной дороги регионального значения «Климово-Стародуб». 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля Lada Largus. Легковушка съехала в кювет.

47-летний пассажир автомобиля с травмами попал в больницу. На водителя инспекторы составили четыре административных материала, в том числе за управление машиной в нетрезвом состоянии.