Пассажир пострадал в ДТП с пьяным водителем на брянской трассе
Пассажир пострадал в ДТП с пьяным водителем на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне в Климовском районе на 47-м километре автомобильной дороги регионального значения «Климово-Стародуб». 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля Lada Largus. Легковушка съехала в кювет.
47-летний пассажир автомобиля с травмами попал в больницу. На водителя инспекторы составили четыре административных материала, в том числе за управление машиной в нетрезвом состоянии.
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