Пенсионер в Клетне открыл огонь из винтовки по детям. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. В преступлении обвинили 67-летнего мужчину.

По версии следствия, 26 февраля 2025 года на улице Профинтерна в Клетне пенсионер из окна своего дома открыл стрельбу из спортивной пневматической винтовки по группе подростков. Он решил, что дети могут совершить хищение ему имущества. так он решил их спугнуть.

12-летний мальчик получил телесные повреждения. Ещё 10 детей, попавших под обстрел, также признали потерпевшими.