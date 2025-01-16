Пенсионерка попала под машину в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Советском районе Брянска произошла авария. В районе дома №64 «А» по улице Фрунзе 68-летний водитель за рулём Ford Focus при движении задним ходом с парковки сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерка шла через дорогу в неустановленном месте.

Женщину с травмами отвезли в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.