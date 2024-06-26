Пенсионерку из Карачева обвиняют в убийстве бывшего супруга

Пенсионерку из Карачева ждёт суд по обвинению в убийстве своего бывшего супруга. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 73-летнюю жительницу города Карачева.

По версии следствия, вечером 17 апреля 2024 года пьяный мужчина в доме опрокинул посуду и упал на пол. Разгневанная женщина набросилась на 66-летнего бывшего супруга с ножом. От ранения в грудь потерпевший умер.