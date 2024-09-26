Пенсионерку сбил мопед в Клинцах

74-летнюю женщину сбил мопед в Клинцах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На пересечение улиц Литвинова и Свердлова в городе Клинцы произошла авария. 63-летний водитель на мопеде «Ягуар» сбил 74-летнюю женщину. Она шла через дорогу в неустановленном месте.

С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной бедра пенсионерка попала в больницу.

На водителя и пешехода инспекторы составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения. Полиция проводит проверку.