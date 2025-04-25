Пенсионеру брянский суд ограничил свободу за хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Приговор выслушал 72-летний мужчина.

Пенсионер до ноября 2024 года у себя дома хранил пистолет конструкции Токарева «ТТ», изготовленный самодельным способом карабин системы Мосина образца 1938 года, однозарядную винтовку модели «ТОЗ-8м», а также 140 патронов. Подсудимый признал себя виновным. Оружие из незаконного оборота изъяли сотрудники полиции.

Суд ограничил мужчине свободу на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.