Перед судом предстанет погубивший двух девушек автомобилист

Перед судом предстанет водитель, обвиняемый в аварии с двумя погибшими девушками и тяжело травмированном парне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о смертельной аварии в отношении 19-летнего водителя.

11 октября прошлого года на проспекте Московском в Брянске молодой человек за рулём Renault Duster превысил скорость и врезался в Audi 80. 18 и 19-летние девушки из второй иномарки погибли. Пассажир Renault получил тяжёлые травмы.

Уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска.