Пермяка с 3 килограммами мефедрона задержали под Брянском

Злоумышленник планировал распространять наркотики в Брянской области и других регионах.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали в Выгоничском районе 43-летнего жителя Пермской области при попытке сбыть наркотики. При обыске у него изъяли шесть полимерных пакетов. Экспертиза показала, что в них находились почти 3 килограмма мефедрона.

По информации регионального УМВД, злоумышленник планировал сбывать мефедрон как в Брянской области, так и в других регионах.

Возбуждено уголовное дело. До суда житель Пермской области будет находиться под стражей.