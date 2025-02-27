Первый приговор о покушении на наемничество вынес брянский суд

Первый приговор о покушении на наемничество вынес суд в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

26 февраля Брянский областной суд вынес приговор о покушении на наёмничество и незаконное пересечение госграницы России. На скамье подсудимых оказался гражданин Алжира.

Фигурант приехал в Россию, чтобы незаконно пересечь границу с Украиной и стать наемником. Предлогом для визита в РФ стало обучение в одном из вузов города Йошкар-Олы. Обвиняемый отправил посольству Украины в Алжирской народной демократической республике электронное письмо. Он сообщил о желании вступить в вооруженные формирования Украины и спрашивал о необходимых документах.

Затем гражданин Алжира приехал из Йошкар-Олы в Брянск, а оттуда – в Суземский район. В полутора километрах от госграницы мужчину задержал пограничный наряд управления ФСБ. Он попытался убежать, а догнавшего его пограничника несколько раз ударил.

Фигурант не признал себя виновным в покушении на наёмничество. Суд приговорил виновного к 10 годам в исправительной колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.