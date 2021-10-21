По факту стрельбы в участкового в Белых Берегах возбудили уголовное дело

Злоумышленника пока не задержали.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после стрельбы в Белых Берегах.

Вечером 20 октября 67-летний ранее судимый Валентин Цуканов у дома № 42 по улице Кирова в Белых Берегах не менее трех раз выстрелил в старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова, после чего скрылся.

Полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Для поимки преступника в Брянской области объявили план «Перехват». Пока задержать его не удалось.

Следователями изъяли оружие, назначены необходимые судебные экспертизы.