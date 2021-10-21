По факту стрельбы в участкового в Белых Берегах возбудили уголовное дело
Злоумышленника пока не задержали.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после стрельбы в Белых Берегах.
Вечером 20 октября 67-летний ранее судимый Валентин Цуканов у дома № 42 по улице Кирова в Белых Берегах не менее трех раз выстрелил в старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова, после чего скрылся.
Полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.
Для поимки преступника в Брянской области объявили план «Перехват». Пока задержать его не удалось.
Следователями изъяли оружие, назначены необходимые судебные экспертизы.
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