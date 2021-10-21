Город32

По факту стрельбы в участкового в Белых Берегах возбудили уголовное дело

2021, 21 октября 12:30 Происшествия
По факту стрельбы в участкового в Белых Берегах возбудили уголовное дело
Источник фото

Злоумышленника пока не задержали.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после стрельбы в Белых Берегах.

Вечером 20 октября 67-летний ранее судимый Валентин Цуканов у дома № 42 по улице Кирова в Белых Берегах не менее трех раз выстрелил в старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова, после чего скрылся.

Полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Для поимки преступника в Брянской области объявили план «Перехват». Пока задержать его не удалось.

Следователями изъяли оружие, назначены необходимые судебные экспертизы.

Читайте также
Уганда планирует закупать жуковскую мототехнику
21 октября 15:40
Уганда планирует закупать жуковскую мототехнику
Стрелявший в участкового белобережец мстил за жену
21 октября 13:00
Стрелявший в участкового белобережец мстил за жену
Еще 15 брянцев и один приезжий умерли от COVID-19
21 октября 12:00
Еще 15 брянцев и один приезжий умерли от COVID-19
Брянцев просят соблюдать осторожность во время поисков вооруженного преступника
21 октября 10:18
Брянцев просят соблюдать осторожность во время поисков вооруженного преступника

Новости регионов

19.10.2021 13:50
Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой»
Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам

Актуальные темы

Общество
В Брянске взрослые отказали в помощи 10-летнему мальчику
Общество
Из-за пандемии в Брянской области объявили нерабочие дни
Общество
В Брянске дочь пенсионерки с 80%-м поражением легких обвинила врача в халатности
Общество
Брянцы продолжают игнорировать вакцинацию от коронавируса
Происшествия
Брянские чиновники проморгали карантин по бешенству в Жуковском районе

Новости партнёров

Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.
Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.

В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том какие существуют требования к рекламе товаров, которые продаются дистанционным способом. Какие существуют особенности рекламирования товаром при дистанционном способе их продажи, а также что относится к дистанционным продажам ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» запустил в Брянске уникальный образовательный проект «IT-семья»
«Ростелеком» запустил в Брянске уникальный образовательный проект «IT-семья»

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» дал старт новому образовательному проекту «IT-семья» в Брянске. Эти курсы предполагают командное обучение интернет-грамотности представителей старшего поколения вместе с их внуками. Открытие проекта состоялось на площадке «Кванториума» 12 октября.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре

По оперативной информации, в январе-сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,55 млн тонн, что на 17,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребителей
Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребителей

В ходе рабочей поездки Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» посетил производственные объекты Липецких городских электрических сетей, где провел встречу с коллективом.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».