Медали «За любовь и верность» получили две брянские семьи

2026, 08 июля 08:50

Медали «За любовь и верность» получили две брянские семьи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в администрации Советского района города Брянска прошла церемония, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Глава района Денис Семёнов вручил медали «За любовь и верность» двум семьям.

«Супруги Заплаткиных вместе уже более полувека, а супруги Козловых неразлучны 40 лет. Когда с ними общаешься, то ощущаешь особое тепло. Эти семьи для всех нас пример того, как надо любить друг друга, воспитывать детей, внуков и служить стране», – отметил Денис Семёнов.

Евгений Михайлович Заплаткин — артист оркестра Брянского цирка. Более 50 лет он работает в оркестре городской концертной организации. Валентина Станиславовна Заплаткина свыше 20 лет трудилась в брянском аэропорту. Супруги вырастили двоих сыновей и помогают в воспитании внучки.

Николай Сергеевич Козлов всю жизнь работал на заводе «Брянский Арсенал». Он даже стал автором гимна предприятия, на котором проработал 47 лет.

Татьяна Павловна Козлов уже 52 года трудится учителем начальных классов в гимназии №7. Супруги Козловы помогают двум сыновьям в воспитании маленьких внучек.

Медали «За любовь и верность» удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.