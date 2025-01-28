Почти 25 млн рублей похитили у брянцев дистанционные мошенники
Почти 25 млн рублей похитили у 46 брянцев дистанционные мошенники за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 46 день телефонных и кибермошенников. Они лишились 24 766 000 рублей.
В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Во время беседы злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, количество денег, а также код для подтверждения операции. Некоторые потерпевшие по указанию мошенников переводили сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт.
У 15 брянцев лжебанкиры похитили 11 613 000 рублей.
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