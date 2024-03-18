Почти час спасатели тушили жилой дом в брянском селе
Почти час спасатели тушили жилой дом в брянском селе Высокоселище. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ночью 18 марта в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Суражском районе. В селе Высокоселище загорелся жилой дом.
Прибывшие на вызов три отделения на пожарных автоцистернах боролись с огнём почти час. Дом выгорел по всей площади. К счастью, люди не потрадали.
Причину пожара установят специалисты.
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