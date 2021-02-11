Почувствовавший себя плохо водитель спровоцировал тройное ДТП под Унечей

В аварии пострадал один человек.

Крупная авария произошла утром 10 февраля в Унечском районе.

Как сообщает областное УГИБДД, около 8.50 на 2-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Унеча 71-летний водитель «ВАЗ-212140» почувствовал себя плохо и остановил машину на проезжей части. В «ВАЗ» врезался Chevrolet Lanos. Затем «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Almera.

В результате аварии пострадал водитель «ВАЗа». Врачи диагностировали у него травму левого лучезапястного сустава и ушиб левого коленного сустава.