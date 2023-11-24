Под школой в брянских Клинцах просел грунт

Здание школы №2 в Клинцах пошло трещинами из-за просадки грунта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по сообщению в соцсетях о происшествии в Клинцах.

По предварительным данным, из-за аварии в системе теплоснабжения произошла усадка грунта под зданием школы № 2 имени Герцена Из-за этого на полу и колонне холла появились трещины. Детей и персонал эвакуировали.

Учеников временно распределили по другим школам. Эксперты обследуют здание чтобы выяснить причины происшествия и его судьбу. Прокуратура же даст оценку ответственным должностным лицам.