Под школой в брянских Клинцах просел грунт
Здание школы №2 в Клинцах пошло трещинами из-за просадки грунта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по сообщению в соцсетях о происшествии в Клинцах.
По предварительным данным, из-за аварии в системе теплоснабжения произошла усадка грунта под зданием школы № 2 имени Герцена Из-за этого на полу и колонне холла появились трещины. Детей и персонал эвакуировали.
Учеников временно распределили по другим школам. Эксперты обследуют здание чтобы выяснить причины происшествия и его судьбу. Прокуратура же даст оценку ответственным должностным лицам.
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