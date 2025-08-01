Подарившего чужой телефон знакомой брянца задержали полицейские

Подарившего чужой телефон знакомой 51-летнего брянца задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции обратилась жительница Володарского района Брянска. Женщина пояснила, что забыла в магазине смартфон. Когда она вернулась, то найти гаджет уже не смогла. Ущерб превысил 4000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 51-летний житель областного центра признался, что чужой гаджет он нашёл в продуктовой корзине. Выбросив SIM-карту, мужчина подарил чужой гаджет своей знакомой.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли телефон и вернули владелице.