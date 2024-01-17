Поддельное водительское удостоверение предъявил брянец инспекторам ДПС
Уголовное дело завели на 37-летнего брянца, который предъявил поддельное водительское удостоверение инспекторам ДПС. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
3 января в городе Почепе инспекторы ДПС остановили автомобиль Ford Focus. 37-летний водитель предъявил стражам порядка удостоверение. Но документ оказался поддельным и был зарегистрировано на чужое имя.
Ранее автомобилиста правоохранители задержали за рулём пьяным. Мужчина лишился водительских прав.
На правонарушителя инспекторы составили административный материал. А следователи возбудили уголовное дело за использование поддельного удостоверения.
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